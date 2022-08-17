Назад в 90-е: вопрос о «захвате» гаражей на Славянском шоссе рассмотрели в муниципалитете Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В муниципалитете Ижевска прошло заседание постоянной комиссии Городской думы по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии. Повод для встречи был непростой — к муниципальным депутатам обратились горожане, считающие, что с ними обошлись несправедливо.

Конфликтная ситуация сложилась вокруг СНТ «Пазелинка», а также «Чайки» и «Сокола» — двух гаражно-строительных кооперативов, расположенных по обе стороны Славянского шоссе к северу от здания центрального ГИБДД. Сейчас вдоль шоссе стоит вопрос о несанкционированной застройке земельных участков, относящихся к гаражным кооперативам и садово-дачным товариществам. Пришедшие на встречу с депутатами представители ГСК и СНТ сообщили, что некий предприниматель незаконно захватил власть в кооперативах в стиле рейдерских захватов 90-х гг., снёс часть гаражей, построил в запретной зоне автомойку и угрожает физической расправой оставшимся владельцам гаражей.

Собственники рассказали, что уже обращались в правоохранительные органы, но весомой поддержки не получили. Обращения в суд первой инстанции привели к промежуточным результатам — закон признал недействительным проведение общего собрания членов кооператива, которое якобы имело место в январе 2021 года. Тогда предпринимателем и было смещено законно избранное правление. При этом горожане признали, что за время конфликта не обращались в администрацию Ижевска. Хотя, по их мнению, «захватчик» недобросовестно использует муниципальную землю, нарушает природоохранное законодательство, незаконно эксплуатируя ресурсы Ижводоканала.

Председатель депутатской комиссии Игорь Стыценко, резюмируя итоги встречи, заявил, что размещение экорынка и автомойки с нарушением строительных процедур и правил нарушает облик города и противоречит градполитике городских властей, а также подает дурной пример остальному бизнесу. В связи с этим он предложил:

- указать недопустимость самовольной застройки вдоль Славянского шоссе;

- администрации Ижевска принять меры для пресечения незаконной строительной деятельности на данной территории, несанкционированного подключения к инженерным сетям, нанесении вреда природным объектам;

- предложить администрации определить размер ущерба и направить заявление в правоохранительные органы;

- обратить внимание самих правоохранительных органов на грубое нарушение прав и охраняемых законом интересов собственниками недвижимости в СНТ «Пазелинка», ГСК «Чайка» и ГСК «Сокол»;

- предложить проверить законность размещения предпринимателем двух объектов — автомойки и экорынка.