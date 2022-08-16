Дизайнеры могут принять участие в разработке фирменного стиля для адресных табличек Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В школе дизайна «Реформа» разработают дизайн для адресных табличек Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

До 31 августа все желающие могут зарегистрироваться на трехдневный форум. Необходимо также прислать свое портфолио.

Помимо адресных табличек дизайнерам предложат поработать над стилем указателей. Лучшие варианты лягут в основу проекта, добавил руководитель департамента дизайна Центра территориального развития Андрей Зубрилов. После специалисты Центра территориального развития Удмуртии доработают таблички.

Руководить процессом будет арт-директор московского дизайн-бюро Артёма Горбунова Илья Бирман. Он принимал участие в создании схем метро для Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Екатеринбурга.

Напомним, в октябре 2021 года сообщалось о начале работ над созданием новых адресных табличек. В настоящее время на большинстве домов находятся пластиковые таблички 2000-х годов со шрифтом Arial, сопровождаемые цветной горизонтальной полосой снизу.