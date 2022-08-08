Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

На Центральной площади Ижевска началось техобслуживание фонтанов

09:40, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
На Центральной площади Ижевска началось техобслуживание фонтанов
09:40, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
494
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь
Фото: ИА «Сусанин»
494
0

На время работ фонтаны работать не будут.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Центральной площади началось техобслуживание фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фонтан у театра оперы и балета профилактические работы ждут в понедельник, 8 августа, а также 22 августа. Круглый фонтан между кинотеатром «Россия» и ДК «Металлург» приведут в порядок 15 августа.

Из подземных чаш сольют воду, чтобы отмыть их от налёта, обеззаразить и очистить фильтрационные установки от мусора и песка. На время проведения работ фонтаны работать не будут.

09:40, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
494
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь