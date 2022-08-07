На перекрёстке улиц Кирова и Пушкинская в Ижевске завершена перекладка трамвайных путей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрёстке улиц Кирова и Пушкинская завершается работа по реконструкции трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

На данный момент рабочие заменили старые бетонные плиты, уложили новую рельсошпальную решётку и 150 метров одиночного трамвайного пути. Подрядчик приступил к асфальтированию проезжей части и межрельсового пространства.

Движение электротранспорта на этом участке закрыто до 04:00 утра 8 августа. Также изменения внесены в схему движения автобусов, курсирующих по маршрутам №19 и №28.