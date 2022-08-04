В Ижевске 11 августа пройдёт бесплатная экскурсия от Агентства по туризму Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Агентство по туризму Удмуртской республики запускает регулярные бесплатные экскурсии по Ижевску, которые будут называться «НЕнафталин». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Экскурсии будут проводить профессиональные гиды. Познавательные прогулки планируется проводить два раза в месяц по вечерам в будни. Первая пешая прогулка «Град Оружейный» состоится 11 августа 2022 года.

«Участникам расскажут: где в Ижевске дом №1? какие события происходили в старинном центре Ижевска? какие послания зашифрованы на ограде у памятника Оружейникам, и кто сотворил ижевскую Царь-пушку?», — говорится в сообщении.

Для участия в экскурсии требуется регистрация по ссылке. Количество мест ограничено. Также уже доступна запись на вторую прогулку «От собора до собора», которая пройдёт 25 августа.