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В Ижевске 11 августа пройдёт бесплатная экскурсия от Агентства по туризму Удмуртии

15:30, 04 августа, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске 11 августа пройдёт бесплатная экскурсия от Агентства по туризму Удмуртии
15:30, 04 августа, 2022
Юрий Абашев
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска\n#экскурсия
Фото: ИА «Сусанин»
193
0

Прогулки по городу станут регулярными.

Ижевск. Удмуртия. Агентство по туризму Удмуртской республики запускает регулярные бесплатные экскурсии по Ижевску, которые будут называться «НЕнафталин». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Экскурсии будут проводить профессиональные гиды. Познавательные прогулки планируется проводить два раза в месяц по вечерам в будни. Первая пешая прогулка «Град Оружейный» состоится 11 августа 2022 года.

«Участникам расскажут: где в Ижевске дом №1? какие события происходили в старинном центре Ижевска? какие послания зашифрованы на ограде у памятника Оружейникам, и кто сотворил ижевскую Царь-пушку?», — говорится в сообщении.

Для участия в экскурсии требуется регистрация по ссылке. Количество мест ограничено. Также уже доступна запись на вторую прогулку «От собора до собора», которая пройдёт 25 августа.

15:30, 04 августа, 2022
Юрий Абашев
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска\n#экскурсия