Жителя Ижевска подозревают в загрязнении бетоном русла реки Пироговка

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска подозревают в причинении ущерба окружающей среде на сумму более 100 млн рублей за слив бетона у реки Пироговка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

58-летний мужчина заключил договор с организацией, которая реализует бетонные смеси. В рамках договора подозреваемый должен был обеспечивать экологическую безопасность при выполнении этих работ.

С января 2021 года по июль 2022 года мужчина работал на производственной площадке на улице Пойма и следил за погрузкой бетонных смесей. При этом он указывал водителям сливать остатки на близлежащую территорию.

В результате его действий почва и русло реки Пироговка общей площадью 9 тыс. кв. м оказались загрязнены бетоном. Таким образом окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 100 млн рублей.

По данным прокуратуры Удмуртии, после проверки прокурор направил данные в следственные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Дело возбудили по части 2 статьи 247 УК России («Нарушение правил обращения с отходами, повлекшее загрязнение и отравление окружающей среды»).

Подозреваемый признал вину. Для возмещения причиненного ущерба он намерен рекультивировать и восстановить почву.