В Удмуртии завершился ремонт улицы Кирова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился ремонт двух участков улицы Кирова, от улицы Максима Горького до улицы 30 лет Победы по северной полосе и от улицы 30 лет Победы до улицы Милиционная по южной стороне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В ходе работ по перекладке асфальта дорожники отремонтировали остановку по улице Кирова по направлению в сторону улицы Максима Горького.

В рамках контракта подрядчик отремонтирует основание трамвайных путей на перекрёстке улиц Кирова и Пушкинская. Срезать асфальт в этом районе планируется в ночь с 3 на 4 августа, с 5 на 6 августа перекрёсток будет закрыт для движения транспорта. МУП «ИжГЭТ» поменяет рельсы за свой счёт. Средства на ремонт дороги и трамвайных путей в объёме 80 млн рублей выделены из городского бюджета.

Напомним, что в Ижевске начался ремонт улицы Гагарина.