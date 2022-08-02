В здании Ижевского вокзала откроется выставка к его 70-летию

Ижевск. Удмуртия. В среду, 3 августа, в столице Удмуртии откроется выставка, посвящённая 70-летию главного здания Ижевского вокзала. Информацию об этом опубликовали на портале Горьковской железной дороги.

«В преддверии празднования Дня железнодорожника на железнодорожном вокзале станции Ижевск будет открыта выставка, посвящённая 70-летию главного здания. Открытие состоится 3 августа — в официальную дату начала работы вокзала», — говорится в сообщении.

Экспозицию подготовили при участии железнодорожного музея, она отражает основные вехи истории и работы вокзального комплекса. Вниманию жителей и гостей Ижевска представят исторические фотографии, в том числе закладки фундамента в 1944-м году, фотографии работников вокзала, основных этапов строительства и реконструкции.

Также выставка включает специальную фотозону «Рабочее место начальника вокзала» с натурными экспонатами из фондов железнодорожного музея, датируемых 1950-60 годами. Пассажиры смогут прикоснуться к истории железнодорожного транспорта и сделать памятные фотографии.

Выставка расположится в зале ожидания здания дальнего сообщения до 30 сентября. Фотозона «Рабочее место начальника вокзала» будет открыта до 10 августа.

Наша справка: Железнодорожную станцию в Ижевске открыли в 1919 году в составе линии «Агрыз — Воткинск». В 1945 году на станции создали отделение перевозок и паровозного хозяйства. Вокзал располагался в километре от того места, где он находится сейчас, и назывался Казанским. Сейчас на том месте находится грузовая станция. Современное здание вокзала построили в 1952 году. Официально вокзал на новом месте открыли в 1954 году. В 1971 году появилось здание пригородных поездов. В 2003 году оба здания подвергли масштабной реконструкции, создав нынешний облик.