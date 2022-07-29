«Т Плюс» переведет на газ четыре муниципальные котельные

Ижевск. Удмуртия. В рамках концессионного соглашения между ПАО «Т Плюс» и администрацией Ижевска в столице Удмуртии в 2022 году будут модернизированы и переведены на автоматическое управление пять муниципальных котельных. Четыре из них — угольные — будут газифицированы. Работы планируется завершить к концу лета.

«Сусанин» ознакомился с ходом работ на одной из площадок реконструкции угольных котельных — на проезде Михайлова в Восточном поселке.

Здесь уже демонтированы старые угольные котлы, на их место установлены два газовых. Потребительская нагрузка у теплоисточников, прежде работавших на твердом топливе, небольшая — каждый обогревает в отопительный период по одному зданию. Но модернизация им необходима, она позволит переоборудовать котельные на современные эффективные технологии, а, значит, — обеспечить качественное теплоснабжение подключенным домам и объектам.

Еще на одной площадке реконструкции - на улице Гагарина, 24а — отработавшие своё газовые котлы меняют на энергоэффективные современного типа. Место шести старых агрегатов займут всего два новых. Причем ижевского производства. Модернизируемый объект также примет на себя потребительскую нагрузку ГВС находящейся неподалёку котельной на Гагарина, 35а. Для этого на обновляемой котельной установят дополнительный водогрейный котёл. А также подключат к нему новые трубопроводы, которые проложили до присоединяемых зданий. После модернизации котельная надежно обеспечит тепловыми ресурсами 22 жилых дома, 4 социальных учреждения и других потребителей.

Переоборудование котельных планируется завершить к 31 августа. Обновлённые автоматизированные объекты уже не потребуют постоянного присутствия оперативного персонала. Их работа будет контролироваться с центрального диспетчерского пункта Удмуртских тепловых сетей «Т Плюс».

Сразу после сдачи объектов в эксплуатацию энергетики вплотную начнут подготовку к ремонтному сезону 2023 года.

«В настоящий момент мы уже начинаем разработку проектов и сметной документации на новые объекты реконструкции. В их числе — котельные в посёлке Октябрьский и санатории «Медведево». А также — котельная на улице Дружбы, 2в, мощности которой будем укрупнять, чтобы заместить другой теплоисточник», — рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации котельных Удмуртских тепловых сетей Тимур Абсалямов.

Напомним, что концессионное соглашение с ПАО «Т Плюс» на модернизацию ижевских котельных заключено до 2032 года. За это время планируется осовременить и автоматизировать 18 котельных, а также заменить 43 км изношенных труб, ведущих от них. Сумма инвестиций составляет 755 млн рублей.