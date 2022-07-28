Десятый фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдёт со 2 по 4 сентября

Ижевск. Удмуртия. Городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдёт в столице Удмуртии в 10-й раз. Как сообщили организаторы, даты проведения — со 2 по 4 сентября 2022 года на Центральной площади Ижевска.

Юбилейный фестиваль пройдёт под девизом «В лучших традициях!». Организаторы готовят новые встречи с писателями, большое разнообразие книжных новинок и насыщенную программу мероприятий.

Отметим, что с 2013 года в гостях у книжного фестиваля в Ижевске побывали более 50 авторов, на книжной ярмарке продали тысячи книг, провели более 500 мастер-классов, выставок и презентаций.

Организатором фестиваля является МБУ «Централизованная библиотечная система Ижевска» при поддержке Управления по культуре и туризму администрации города. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.