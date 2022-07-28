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Трамвайный переезд отремонтируют на перекрестке улиц Кирова и Пушкинская в Ижевске

10:40, 28 июля, 2022
Анна Торхова
Трамвайный переезд отремонтируют на перекрестке улиц Кирова и Пушкинская в Ижевске
10:40, 28 июля, 2022
Анна Торхова
265
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#ремонт
Фото: arzik
265
0

Движение на участке ограничат с вечера 5 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтируют трамвайный переезд на перекрестке улиц Кирова и Пушкинская. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Движение транспорта ограничат 5 августа с 20:00 до 04:00 8 августа. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Напомним, что 31 июля в Ижевске отпразднуют День Военно-морского флота, в рамках которого ожидается шествие. Колонна пройдет по улицам Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинская, Свободы, Бородина, Максима Горького, Карла Маркса, Милиционная. С 09:20 до 10:00 движение по этим улицам ограничат.

30 июля с 23:00 до 03:00 31 июля нельзя будет проехать по проезду Копровому от улицы Автозаводской до улицы Спортивной. Здесь пройдет ремонт теплотрассы. Напомним, 20 июля на участке прорвало трубу.  

10:40, 28 июля, 2022
Анна Торхова
265
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#ремонт