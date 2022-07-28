В Удмуртии выберут лучшую жилищную организацию

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала ежегодная акция, организованная АО «ЭнергосбыТ Плюс», по определению самой добросовестной управляющей организации или ТСЖ. Критерии выбора победителя самые простые — выполнение жилищными организациями своих главных обязанностей.

Заявки от организаций на участие в акции в энергокомпании ждут до 20 августа текущего года. После того, как набор кандидатов подойдёт к концу, настанет этап их оценки соответствия выставленным критериям.

Для победы от конкурсантов не требуется ничего, кроме выполнения своего управленческого долга — не иметь задолженности по потребляемым ресурсам, вверенные дома должны быть оснащены общедомовыми приборами учёта, показатели которых необходимо регулярно передавать в «ЭнергосбыТ Плюс». Также нужно качественно и своевременно готовить дома к зиме и не иметь судебных споров с энергосбытовой компанией.

Новое требование к участникам акции в этом году – обязательная регистрация в личном кабинете для юридических лиц и осуществление электронного документооборота с ресурсоснабжающей организацией .Акция «Лучшая жилищная организация» (esplus.ru)

Итоги акции будут подведены в ноябре 2022 года. 3 победителя получат сертификаты в размере 130 тыс. рублей, который можно потратить на покупку и установку во дворе дома малых архитектурных форм: игровых площадок, спортивных снарядов, тренажёров, скамеек и т. д.

В 2021 году в аналогичном конкурсе приняла участие 161 жилищная организация из Удмуртии, 3 компании из Ижевска стали победителями - это ТСЖ «Рассвет» (ИНН1835084267), ТСЖ «Пушкинская, 289» (ИНН1831102363), ТСЖ «Холмогорова 59» (ИНН 1831166092). Последние на свой сертификат приобрели сразу пять предметов для обустройства дома и двора, в том числе теннисный стол и спортивное оборудование для детской площадки.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в офисах обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» и на сайте компании в разделе «Обратная связь» с пометкой «Лучшая жилищная организация».



