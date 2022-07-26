В Ижевске отпразднуют День Военно-морского флота

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 31 июля отметят День Военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

В 2022 году российскому флоту исполнится 326 лет. Праздничные мероприятия в столице Удмуртии начнутся в 09:00, в это время моряки возложат цветы и гирлянды к Монументу боевой и трудовой славы. Также они почтут память товарищей минутой молчания.

В 09:20 от сквера Победы начнется шествие. Колонна пройдет по улицам Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинской, Бородина, Максима Горького, Милиционной и дойдет до набережной ижевского пруда. В 10:00 там начнется торжественное построение по флотам.

В 10:30 на нагорном кладбище все желающие смогут возложить цветы к могиле матроса крейсера «Варяг» Ивана Шутова.

С 10:40 на набережной ижевского пруда начнутся основные мероприятия праздника. Горожане смогут поучаствовать в спортивных состязаниях по армрестлингу, метанию дротика, перетягиванию каната, посмотреть показательные выступления на «ЯЛ-6» и концерт. А подкрепиться можно будет на камбузе.