У школ и детских садов Ижевска появятся десять «лежачих полицейских»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на дорогах рядом со школами и детскими садами появятся десять искусственных неровностей. Об этом сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из-за таких «лежачих полицейских» водители сбрасывают скорость и пешеходы могут безопасно перейти улицу. В первую очередь это касается детей.

Чтобы обеспечить их безопасность, в скорое время искусственные неровности появятся на переулках Северном — напротив школы №5 и Широком — у школы №27. Также «лежачих полицейских» оборудуют на улицах: Кунгурцева, Самсонова — напротив школы №81, Шишкина — напротив Гуманитарного лицея, Нагорной — у детского сада №215, Татьяны Барамзиной — у школы №16, Металлистов — у детского сада №50, Депутатской — у гимназии №6, Нижней — у школы №62

Неровности должны установить до конца октября 2022 года.

Напомним, что летом на улицах Ижевска дополнительно установили 11 светофоров.