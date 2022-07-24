Канализационный долгострой: ввод коллектора №26 в Ижевске откладывается на неопределенный срок

Ижевск. Удмуртия. Проект модернизации системы водоотведения и повышения пропускной способности городской канализации в Ижевске откладывается на неопределенный срок. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации столицы.

Речь идет об известном коммунальном долгострое – коллекторе №26 и главной канализационной насосной станции (ГКНС) №3. Как писал ранее «Сусанин», эти сооружения могли бы решить вопрос водоотведения в восточной части столицы, а также населенных пунктов Завьяловского района.

В настоящее время стоки идут через центральную часть Ижевска, и ввод в эксплуатацию 26-го коллектора необходим городу, чтобы обеспечить безаварийную работу канализации и возможность подключения к сетям водоотведения новых микрорайонов.

Напомним, строительство коллектора №26 и насосной станции №3 ведется с 1987 года. В 1990-е и 2000-е годы работы были приостановлены. Нынешний глава города Олег Бекмеметьев, баллотируясь на пост мэра в 2018 году, в своей предвыборной программе отметил завершение строительства 26-го коллектора как одну из важнейших задач.

В 2019 году появилась информация, что республика получила подтверждение о выделении средства на реализацию этого проекта из федерального бюджета.

Как пояснила в ответе на запрос «Сусанина» исполняющая обязанности начальника управления строительства администрации Ижевска Ирина Рыкова, проектно-сметная документация на завершение строительства зданий и сооружений ГКНС №3 и коллектора №26 была разработана в 2020 году, она получила положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость проекта в ценах 2020 года составляла 1 млрд 431 млн рублей, а завершить строительство планировалось в течение двух лет.

Проект оказался капиталоемким, и реализовать его, по мнению администрации города, без поддержки федерального и республиканского бюджетов невозможно.

«Для решения данного вопроса администрацией города Ижевска в адрес министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики направлены заявки на получение финансирования из вышестоящих бюджетов. Конкретные сроки реализации пока не определены», – сообщила Ирина Рыкова.

Почему так важны завершение строительства 26-го коллектора и запуск новой насосной станции? С этим вопросом «Сусанин» обратился к специалистам МУП «Ижводоканал».

В ответ на запрос редакции главный инженер предприятия Владислав Катаев пояснил, что главные канализационные насосные станции (ГКНС) Ижевска работают на пределе возможностей. Так, ГКНС-1, которая перекачивает на очистные сооружения 70–72% сточных города, функционирует в форсированном режиме.

Ситуацию с водоотведением в городе осложняет и недостаточность сооружений ливневой канализации. В период дождей и таяния снегов в центральную канализацию попадает большой объем воды с городских улиц, что повышает нагрузку на коллекторы и насосные станции до аварийных значений.

Как сообщил Владислав Катаев, ГКНС-2, обеспечивающая работу канализации северо-восточной части города, включая промзону автозавода, находится в аварийном состоянии. Ее необходимо выводить из эксплуатации, а мощности водоотведения переключать на новую станцию.

По мнению специалистов «Ижводоканала», развитие города, связанное с подключением новых жилых домов, социальных и промышленных объектов, возможно лишь при завершении строительства ГКНС-3 и 26-го коллектора.

Так, в бассейн водоотведения аварийной насосной станции №2 входят и прилегающие к Ижевску земли Завьяловского района – деревни Хохряки и Пирогово, поселки Первомайский и Октябрьский, непосредственно село Завьялово. Именно близ этих населенных пунктов, согласно проектам планировки Ижевска, планируется интенсивное жилищное и промышленное строительство.

Вывод из эксплуатации ГКНС-2 важен еще и по соображениям экологической безопасности. Напорные коллекторы этой станции проходят через поймы рек Иж и Позимь, но они также находятся в аварийном состоянии.

Запуск 26-го коллектора и ГКНС-3 позволит подключить к системе удаленные районы Ижевска – это поселки Люлли, Медведево, жилые дома вдоль железной дороги «Ижевск-Воткинск», где люди до сих пор живут без центральной канализации.