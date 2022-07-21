Глава Удмуртии обозначил планы по благоустройству набережной ижевского пруда

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов обозначил планы по реконструкции набережной ижевского пруда и рассказал о перспективах будущего наполнения нового общественного пространства. По мнению главы региона, работы должны начаться уже в 2024 году.

Напомним, благоустройство набережной было включено в список объектов комфортной городской среды, рейтинговое голосование за которые проходило в 2018 году. Тогда этот проект набрал 47,5 тыс. голосов и занял второе место после реконструкции Центральной площади и ее эспланады. Работы по обустройству комфортного спуска от площади к водоему планируется завершить уже в 2023 году, следующим этапом станет реконструкция самой набережной. Этот проект глава Удмуртии назвал приоритетным для республики и города на самое ближайшее время.

«В этом году завершаем реконструкцию эспланады, ведущей к Ижевскому пруду. Вся территория от улицы Пушкинской вниз до улицы Максима Горького приобретает современный вид. Далее у нас в планах – проектирование и благоустройство набережной Ижевского пруда от эспланады до городского пляжа. На территории от Дворца детского (юношеского) творчества появится спуск к набережной, где мы обустроим спортивные объекты», – рассказал Александр Бречалов.

По инициативе главы Удмуртии средства на разработку проектной документации по благоустройству набережной были заложены в республиканскую адресную инвестиционную программу, в 2022 году из республиканского бюджета на эти цели выделено 40 млн рублей.

План по обновлению набережной разбит на два этапа. Первый предусматривает обустройство территории от эспланады до речки Подборенка, второй – работы по берегоукреплению и инфраструктурному наполнению прибрежной зоны вплоть до городского пляжа.

Планируется, что вся береговая линия от эспланады до городского пляжа будет пешеходной. Здесь появятся беговые и велосипедные дорожки, площадки для активного отдыха и занятия спортом, тенистые зоны отдыха с удобными скамейками и верандами.

Проводить комфортный досуг на набережной можно будет длительное время – концепцией благоустройства предусмотрено открытие небольших кафе и ресторанов, сервисов проката велосипедов и самокатов, а также установка туалетов, в том числе для маломобильных граждан.

Как рассказала директор Корпорации развития Удмуртской Республики Динара Алпашаева, готовый проект первого этапа реконструкции набережной будет вынесен на публичную презентацию с жителями.

«Думаю, в октябре мы уже будем иметь зримые очертания проекта и представим его жителям. Облик и наполнение набережной важны для всех ижевчан, поэтому постараемся учесть мнение и экспертного сообщества, и простых горожан», – подчеркнула Динара Алпашаева.

После прохождения государственной экспертизы в первом квартале 2023 года руководство республики планирует подать заявку в правительство России на финансирование работ по обустройству ижевской набережной в рамках формирования федеральной адресной инвестиционной программы. В случае одобрения, первый этап строительных работ в прибрежной зоне водохранилища начнется в 2024 году.

«Проект разрабатывается в очень сжатые сроки, но мы уверены в успехе, в первую очередь, благодаря вовлеченности главы республики. Александр Владимирович держит ход реализации этого плана на постоянном контроле», – подчеркнула руководитель Корпорации развития Удмуртской Республики Динара Алпашаева.