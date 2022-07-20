В Ижевске начали ремонтировать улицу Тарасова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приступили к реконструкции улицы Тарасова. Дорожники уже срезали старый асфальт, проезжую часть на участке между улицами 50 лет ВЛКСМ и Школьной готовят к расширению. Об этом глава города Олег Бекмеметьев написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, проект организации двустороннего движения на улице Тарасова в городке Металлургов был включен в республиканскую адресную инвестиционную программу. Работы ведутся за счет средств федерального и республиканского бюджетов в рамках программы по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры в районах комплексной жилой застройки «Стимул».

Как отметил Олег Бекмеметьев, сейчас по данной федеральной программе реализуется девять инфраструктурных проектов. В их числе строительство дороги к новой школе на улице Берша. Проезд протяженностью 173 метра планируется сдать к новому учебному году.