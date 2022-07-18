Суд обязал администрацию Ижевска провести ремонт гидротехнического сооружения в микрорайоне Люлли

Ижевск. Удмуртия. По требованию прокуратуры суд обязал администрацию Ижевска отремонтировать гидротехническое сооружение в микрорайоне Люлли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Во время проверки прокуратура Первомайского района выяснила, что гидротехническое сооружение вблизи пруда на реке Люллинка, которое находится в муниципальной собственности, имеет недопустимое состояние. Капитальный ремонт сооружения не проводили с 2020 года.

Таким образом безопасность сооружения обеспечивается ненадлежащим образом. Прокурор района внес представление главе Ижевска об устранении нарушений, однако из-за отсутствия финансирования этого сделать не удалось.

По иску районного прокурора Октябрьский районный суд обязал администрацию Ижевска привести гидротехническое сооружение в нормативное состояние. Исполнение контролирует надзорный орган.

Напомним, что в микрорайоне Люлли выделены земельные участки для строительства домов многодетным семьям.