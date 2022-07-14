Кафе KFC может появиться в Горсаду Глазова

Глазов. Удмуртия. В Глазове обсудили строительство кафе в Горсаду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее в соцсетях глазовчане высказывали недовольства тем, что на территории парка возведут здание. Ситуацию обострила и вырубка деревьев.

13 июля в обсуждении будущего проекта приняли участие представитель инвестора, управление архитектуры города, потенциальные арендаторы — представители сети KFC, авторы Горсада.

«Инвестор поддержал идею строительства кафе на данном участке гарантийным письмом еще во время оформления заявки для федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». Уже тогда все понимали необходимость строительства точки общественного питания в Горсаду», — говорят в администрации.

По итогам встречи стороны пришли к мнению, что точка KFC должна появиться в Горсаду. Специалисты пересмотрят технологические решения размещения кафе с архитекторами сети. В ближайшую неделю группа начнёт работу.

В планах — строительство двухэтажного здания. Первый этаж смогут арендовать представители бизнеса. Для удобства горожан парковочные места появятся вдоль улицы Толстого.

«Также представители инвестора готовы включить в проект больше зеленых насаждений, чтобы активнее выделить рекреационную зону», — сообщили в администрации Глазова.

Напомним, ранее стало известно, что в Горсаду может появиться кафе. Участок был сдан в аренду частному инвестору. Однако изначально речь шла об одноэтажном здании вместимостью до 50 посадочных мест.