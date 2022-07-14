В Воткинске появится памятник воинам-интернационалистам

Его откроют на День ВДВ.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске установят монумент, посвященный воинам-интернационалистам. Об этом сообщает газета «Воткинские вести».
В воткинском парке Победы ведутся работы по установке основания для нового монумента. На нём запечатлят воинов-интернационалистов, участвовавших в специальных военных операциях разных времён.
В их числе будут двое наставников из патриотического клуба «Десантник», погибших в ходе боевых действий на территории Украины.
Работу над памятником ведут администрация города, сотрудники ДК «Юбилейный», Воткинского завода и ВПК «Десантник».
Монумент откроют в День ВДВ — 2 августа.
Напомним, воткинцы Владислав Мучницин и Андрей Мочалов ценой своей жизни обеспечили отход союзных войск с территории противника. Прощание с ними состоялось в мае.