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В Воткинске появится памятник воинам-интернационалистам

12:30, 14 июля, 2022
Андрей Бирюков
В Воткинске появится памятник воинам-интернационалистам
12:30, 14 июля, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Воткинск
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
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Его откроют на День ВДВ.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске установят монумент, посвященный воинам-интернационалистам. Об этом сообщает газета «Воткинские вести».

В воткинском парке Победы ведутся работы по установке основания для нового монумента. На нём запечатлят воинов-интернационалистов, участвовавших в специальных военных операциях разных времён.

В их числе будут двое наставников из патриотического клуба «Десантник», погибших в ходе боевых действий на территории Украины.

Работу над памятником ведут администрация города, сотрудники ДК «Юбилейный», Воткинского завода и ВПК «Десантник».

Монумент откроют в День ВДВ — 2 августа.

Напомним, воткинцы Владислав Мучницин и Андрей Мочалов ценой своей жизни обеспечили отход союзных войск с территории противника. Прощание с ними состоялось в мае.

 

12:30, 14 июля, 2022
Андрей Бирюков
220
0
#Удмуртия\n#Воткинск