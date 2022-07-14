В Воткинске появится памятник воинам-интернационалистам

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске установят монумент, посвященный воинам-интернационалистам. Об этом сообщает газета «Воткинские вести».

В воткинском парке Победы ведутся работы по установке основания для нового монумента. На нём запечатлят воинов-интернационалистов, участвовавших в специальных военных операциях разных времён.

В их числе будут двое наставников из патриотического клуба «Десантник», погибших в ходе боевых действий на территории Украины.

Работу над памятником ведут администрация города, сотрудники ДК «Юбилейный», Воткинского завода и ВПК «Десантник».

Монумент откроют в День ВДВ — 2 августа.

Напомним, воткинцы Владислав Мучницин и Андрей Мочалов ценой своей жизни обеспечили отход союзных войск с территории противника. Прощание с ними состоялось в мае.