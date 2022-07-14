На углу улиц Автозаводская и Союзная в Ижевске появится новый сквер

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится новый сквер. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В Устиновском районе Ижевска разобьют новый сквер. Он будет расположен возле пруда на пересечении улиц Автозаводская и Союзная: сюда часто приходят жители прилегающего микрорайона.

Отмечается, что с 2019 года существовали планы по осушению пруда, чтобы в дальнейшем построить на его месте новый торговый центр. Жители улицы Берша возмутились данным решением и не раз направляли свои претензии в адрес городской администрации и главы Удмуртии. Также местность использовалась для складирования строительного мусора, но благодаря вмешательству муниципальных властей это удалось остановить, а позже здесь прошёл субботник.

По заявлению главы Ижевска Олега Бекмеметьева, будущий сквер используется сейчас для прогулок, но не оборудован. К текущему моменту один из застройщиков города уже разработал проект нового общественного пространства. Он прошёл общественные обсуждения и был утверждён жителями. Далее все эти документы отправятся в республиканский Минстрой. После этого начнётся разработка проектно-сметной документации.

Как заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, активистам района необходимо уже сейчас включаться в работу, предлагать идеи для развития сквера.

«Начинать можно уже сейчас. Параллельно будут юридические действия с переводом этого участка решаться и одновременно — обсуждения. Месяцев 4-6 уйдет на подготовку проектно-сметной документации и в 2024 нужно выходить на финансирование», — сказал Александр Бречалов.

Напомним,территория будущего сквера на улице Автозаводской в 2020 году принимала участие в голосовании за благоустройство общественных пространств. Тогда она заняла второе место. Жители микрорайона хотели видеть здесь благоустройство на уровне сквера Оружейника Драгунова.