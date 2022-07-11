В Ижевске завершилась перекладка подземной теплотрассы на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Серова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Серова завершились работы по перекладке магистральной трубы теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Работы по замене теплосети проводились с вечера 8 июля до раннего утра 11 июля. На это время движение трамваев между Восточным посёлком и Буммашем пришлось перекрыть, поскольку предмет ремонта — магистральная труба — находилась под трамвайными путями. Рабочим пришлось разобрать рельсовое полотно и перенести контактную сеть.

После перекладки трубы рельсы и контактная сеть вернулись на своё место. Движение трамваев вновь открыто. Подрядчик заасфальтировал переезд через трамвайные пути. Теперь преодолеть их будет значительно проще.

Отметим, что работы земляные работы привели к пробкам на улице 10 лет Октября.