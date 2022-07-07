На водной глади светомузыкального фонтана Ижевска три дня будут транслировать фильмы о Чайковском

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на водной глади светомузыкального фонтана покажут фильмы о Петре Ильиче Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Киноленты будут крутить с 7 по 9 июля в рамках 65 фестиваля искусств «На Родине П.И. Чайковского».

Из первого фильма зрители узнают о детстве композитора, во втором — о посвященных ему поэтических произведениях. Все 3 дня представления будут начинаться в 22:30.

В рамках фестиваля в столице Удмуртии традиционно пройдут основные мероприятия — выступления Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы», Дениса Мацуева, Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром.

Официальное открытие и закрытие фестиваля пройдет на стадионе «Динамо». Также концерты состоятся в Удмуртской филармонии и в доме культуры «Юбилейный» в Воткинске. Прямые трансляции выступлений можно будет посмотреть на площадке онлайн-кинотеатра Okko.