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В сарапульском Парке Победы закрыли аварийную скейт-площадку

13:10, 06 июля, 2022
Юрий Абашев
В сарапульском Парке Победы закрыли аварийную скейт-площадку
13:10, 06 июля, 2022
Юрий Абашев
506
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спорт\n#городская среда
Фото: Пресс-служба администрации Сарапула
506
0

Доступ останется закрыт на время проведения ремонта.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле закрыли на ремонт скейт-площадку в Парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Причиной закрытия стало аварийное состояние покрытия рамп. Доступ на площадку закрыт. Рабочие приступили к ремонту. В муниципалитете заверили, что скейт-парк откроется после 15 июля.

«Призываем вас быть осторожными и не эксплуатировать аварийную площадку, а также не срывать объявления и заградительные ленты, чтобы избежать травм и несчастных случаев», — сообщили в администрации.

Отметим, что жалобы на состояние рамп всплывали в социальных сетях ещё летом 2020 года.

13:10, 06 июля, 2022
Юрий Абашев
506
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спорт\n#городская среда