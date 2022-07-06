В сарапульском Парке Победы закрыли аварийную скейт-площадку

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле закрыли на ремонт скейт-площадку в Парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Причиной закрытия стало аварийное состояние покрытия рамп. Доступ на площадку закрыт. Рабочие приступили к ремонту. В муниципалитете заверили, что скейт-парк откроется после 15 июля.

«Призываем вас быть осторожными и не эксплуатировать аварийную площадку, а также не срывать объявления и заградительные ленты, чтобы избежать травм и несчастных случаев», — сообщили в администрации.

Отметим, что жалобы на состояние рамп всплывали в социальных сетях ещё летом 2020 года.