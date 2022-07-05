Текущим летом в Ижевске дополнительно обработают от клещей 10% территорий

Ижевск. Удмуртия. Озелененные территории Ижевска дополнительно обработают от клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Работу проведут по заявкам районных администраций и образовательных учреждений.

Согласно муниципальному контракту, в Ижевске должны быть обработаны скверы, парки, территории школ, детских садов и участки, примыкающие к лесополосам. Общая площадь — более 400 га. Благодаря дополнительным соглашениям в настоящее время объем работ увеличен на 10% или на 40 га.

Напомним, первая акарицидная обработка прошла в мае. Летом таких обработок должно быть три. В июле повторно начали обрабатывать городские кладбища: Кенское, Южное, Александровское, Западное, Северное, Нагорное и Хохряковское.

Следующие работы должны начаться во второй декаде августа.

Отметим, отсутствие клещей говорит о качестве выполненной работы. Если они есть, то подрядные организации обязаны еще раз провести обработку, но уже за свой счет.