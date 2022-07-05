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Текущим летом в Ижевске дополнительно обработают от клещей 10% территорий

16:00, 05 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Текущим летом в Ижевске дополнительно обработают от клещей 10% территорий
16:00, 05 июля, 2022
Екатерина Сентемова
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#парки\n#лето
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
142
0

Уже начата повторная обработка территорий городских кладбищ

Ижевск. Удмуртия. Озелененные территории Ижевска дополнительно обработают от клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.  

Работу проведут по заявкам районных администраций и образовательных учреждений. 

Согласно муниципальному контракту, в Ижевске должны быть обработаны скверы, парки, территории школ, детских садов и участки, примыкающие к лесополосам. Общая площадь — более 400 га. Благодаря дополнительным соглашениям в настоящее время объем работ увеличен на 10% или на 40 га.

Напомним, первая акарицидная обработка прошла в мае. Летом таких обработок должно быть три. В июле повторно начали обрабатывать городские кладбища: Кенское, Южное, Александровское, Западное, Северное, Нагорное и Хохряковское. 

Следующие работы должны начаться во второй декаде августа.

Отметим, отсутствие клещей говорит о качестве выполненной работы. Если они есть, то подрядные организации обязаны еще раз провести обработку, но уже за свой счет.

16:00, 05 июля, 2022
Екатерина Сентемова
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#парки\n#лето