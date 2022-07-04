В Ижевске стартовал новый летний проект «Сказка во дворе»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 4 июля стартует новый летний проект «Сказка во дворе». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

На придомовых территориях для детей разных возрастов будут проводиться разнообразные полезные и веселые активности: зарядки, подвижные игры, эстафеты и соревнования, настольные игры, интеллектуальные и творческие конкурсы, викторины, литературные часы, мастер-классы и игры-тренинги.

Активности начнутся в 10:00 и продлятся до 12:00, а после перерыва возобновятся с 16:00 до 18:00. Мероприятия будут проходить одновременно на 6 площадках с понедельника по пятницу до 29 июля.

В Первомайском районе развлекать детей будут во дворе на улице Камбарской, 29, в Октябрьском районе — в сквере Металлургов, в Устиновском районе — на улице Молодежной, 15, в Индустриальном районе — во дворе домов №105 и 103 на улице Красногеройской, в Ленинском районе — в сквере имени оружейника Драгунова и по адресу Наговицына, 9а на площадке у ротонды.