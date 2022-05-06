На улице Гастелло в Ижевске обновили памятную доску о подвиге летчика-героя

Ижевск. Удмуртия. В преддверии Дня Победы в Ленинском районе Ижевска прошло торжественное открытие памятной доски на фасаде дома на улице имени Героя Советского Союза Николая Гастелло. День для установки вдвойне значим: 6 мая исполнилось 115 лет со дня рождения советского летчика.

Улица Гастелло существует в Ижевске с 1947 года. В 1993 году на фасаде дома №8 была размещена памятная табличка с историей подвига героя-летчика. За эти годы она выцвела и пришла в негодность.

По инициативе руководства ижевского предприятия «Локомотив», работающего в Ленинском районе, старую табличку заменили на новую памятную доску. Инициатива согласована и поддержана жителями дома, администрацией района.

«Обновление станет важным вкладом в сохранение памяти о Великой Победе нашего народа и ее героях, имена которых хранят наши сердца, музеи, монументы, и даже названия улиц по соседству, — сказал заместитель директора ООО «Локомотив», основатель благотворительного проекта «Я помогаю» Виктор Дьяков. — В Ижевске десятки улиц, носящих имена Героев войны. Очень надеемся, что наша инициатива будет продолжена, и подобные памятные доски появятся на десятках домов города, чтобы каждый день напоминать новым поколениям ижевчан о великом подвиге их предков, сохранивших нашу страну и мир. Поздравляю всех с Днем Победы».

«Для жителей дома это большая радость и честь. Табличка напомнит о храбрости и мужестве Николая Гастелло не только им, но и каждому прохожему», — говорит председатель совета дома Таслима Дулова, которая давно мечтала об обновлении памятной таблички, и очень благодарна, что по инициативе «Локомотива» это произошло. «Хочется, чтобы учили патриотизму, рассказывали о наших героях. И такая информация, про историю улицы, на которой ты живешь, этому очень поможет», — считает она.

«Очень важно хранить память о героях и передавать её подрастающему поколению», — подчеркнула руководитель музея школы №60 Татьяна Пивоварова. Именно в этой школе расположен музей летчиков-героев той войны.

В мероприятии принимали участие и кадеты школы, музей Боевой славы которой тесно связан с Николаем Гастелло. В музее хранятся его памятные фотографии и письма. В школе регулярно проводят образовательные мероприятия, выставки и уроки, посвященные героям Великой Отечественной войны.

Напомним, группа компаний «Локомотив» работает в Ленинском районе Ижевска, занимается производством медицинской одежды и средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, переработкой вторичного пластика. Предприятие реализует социальные проекты и является одним из ведущих в Ижевске работодателей для людей с ограниченными возможностями.