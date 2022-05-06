Павильон по продаже товаров с патриотической символикой в Ижевске оформили американскими постерами

Ижевск. Удмуртия. В парке Горького в Ижевске открылся павильон, в котором продаются футболки с патриотической символикой. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска» в социальной сети «ВКонтакте».

На приложенных к посту фото видны футболки с нанесённой буквой Z и надписью «ZА РОССИЮ». Сам павильон оформлен плакатами с изображением героев России Магомеда Нурбагандова и Александра Прохоренко.

При этом в качестве фона на плакатах использованы американские постеры: надпись «РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!» выполнена на фоне постера американской игры «Battlefield: Bad Company 2» («Поле битвы: Плохая компания 2»), а надпись «ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ!» выполнена на фоне постера к сериалу «THE PACIFIC» («Тихий океан») американского телеканала HBO.