Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

Павильон по продаже товаров с патриотической символикой в Ижевске оформили американскими постерами

11:45, 06 мая, 2022
Дмитрий Афонин
Павильон по продаже товаров с патриотической символикой в Ижевске оформили американскими постерами
11:45, 06 мая, 2022
Дмитрий Афонин
498
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#парки Ижевска\n#спецоперация
Фото: vk.com/parkiizhevska
498
0

Об открытии торговой точки сообщили «Парки Ижевска».

Ижевск. Удмуртия. В парке Горького в Ижевске открылся павильон, в котором продаются футболки с патриотической символикой. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска» в социальной сети «ВКонтакте».

На приложенных к посту фото видны футболки с нанесённой буквой Z и надписью «ZА РОССИЮ». Сам павильон оформлен плакатами с изображением героев России Магомеда Нурбагандова и Александра Прохоренко.

При этом в качестве фона на плакатах использованы американские постеры: надпись «РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!» выполнена на фоне постера американской игры «Battlefield: Bad Company 2» («Поле битвы: Плохая компания 2»), а надпись «ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ!» выполнена на фоне постера к сериалу «THE PACIFIC» («Тихий океан») американского телеканала HBO.

11:45, 06 мая, 2022
Дмитрий Афонин
498
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#парки Ижевска\n#спецоперация