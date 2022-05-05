В четверг на время репетиции Парада Победы в Ижевске перекроют улицу Пушкинскую

Ижевск. Удмуртия. В четверг и пятницу, 5 мая и 7 мая, на время репетиции Парада Победы в Ижевске перекроют улицу Пушкинскую. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

5 мая движение для всех видов транспорта будет ограничено на отрезке от переулка Широкого до улицы Красногеройской с 18:30 до 22:00. 7 мая на это же время Пушкинскую закроют от улицы Советской до улицы Кирова.

6 мая на время шествия и митинга, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, перекроют часть улицы Дзержинского, улицу Буммашевскую и отрезок улицы Удмуртской от Буммашевской до Холмогорова. Колонна проследует от администрации Индустриального района до Северного кладбища.