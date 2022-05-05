В Ижевске установят 21 остановочный павильон с торговыми точками

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 5 мая стартовал конкурс проектов по благоустройству остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Организация, победившая в конкурсе, получит право установить 21 торгово-остановочный комплекс, а также дополнительно ещё 42 навеса без торговых точек. Все 63 павильона должны будут установить в срок не более года. Работы будут выполняться за счёт подрядчика.

Помимо расходов на монтаж павильонов инвестор будет ежегодно вносить в городской бюджет 3,1 млн рублей, а также в течение 7 лет организует их круглосуточное содержание. После этого остановки в надлежащем состоянии перейдут в собственность города.

Пилотный конкурс на установку 8 остановок уже состоялся осенью 2021 года. Навесы уже установлены на остановках «Улица Кирова», «Улица Холмогорова», «Улица Кирова», «Улица Автономная», «Улица Серова». Подрядчик завершит благоустройство прилегающих территорий до 30 июня.