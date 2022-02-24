В Ижевске два участка зелёных зон получат паспорта

Ижевск. Удмуртия. Две территории Ижевска первыми получат паспорта зелёной зоны. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На прошедшем 21 февраля заседании рабочей группы по реализации «Зелёного кода» в Ижевске обсуждалось начало его разработки. Было принято решение о выдаче паспортов зелёной зоны двум участкам города: первый будет ограничен улицами 9-е января, Цветочной и Ворошилова, второй — Коммунаров и Пушкинской, а также переулками Широким и Раздельным. Площадь обеих территорий превышает 80 га, на них растёт около 6 тыс. различных растений.

Для оценки состояния растительности проведут инвентаризацию деревьев, оценят их состояние. В паспорт зелёной зоны внесут информацию о породах деревьев и кустарников, их декоративных качествах и состоянии, характере и происхождении.

В дальнейшем в городе составят единый реестр зелёных зон и выявление мест возможного благоустройства. Также создадут зелёный фонд по районам и микрорайонам города, документально закрепят зелёные зоны, чтобы избежать их застройки.

Напомним, что создание зелёного кода в Ижевске началось в 2021 году. Он будет представлять из себя свод правил и рекомендаций по обновлению и содержанию растительности. Городские власти поддержали проект и заложили средства на первый этап исследования насаждений.