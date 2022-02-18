Ижевск. Удмуртия. Ещё одна площадка для выгула собак может появиться в Ижевске в 2022 году. Как сообщила пресс-служба администрации города, об этом рассказал глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев в прямом эфире в соцсетях.

Новое место для выгула собак планируют разместить в районе перекрёстка улиц 10 лет Октября и Автозаводской. Благоустройство запланировано на 2022 год. Здесь должны появиться тренажёры для дрессировки, специальные контейнеры для отходов, освещение и скамейки.

Напомним, что в 2020 году в Ижевске оборудовали площадку для выгула собак на Заречном шоссе и в парке Тишино. В 2021 году появились ещё две площадки — вблизи сквера оружейника Драгунова и на улице Берша.