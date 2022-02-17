По инициативе «Единой России» в Удмуртии запустят программу по ремонту подъездов

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Удмуртии планируют запустить программу по ремонту подъездов в многоквартирных домах. Эту инициативу поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов на региональной конференции партии «Единая Россия». С предложением вышел волонтёр проектов «ПоддЕРжка» и «МедПоддЕРжка» Александр Чубуков, который признался, что был удивлён состоянием ижевских подъездов во время своей работы по посещению горожан, находящихся на самоизоляции при пандемии по коронавирусу.

«Инициатива не новая, но сейчас она более чётко сформулирована. Понятно, что капремонт МКД регулируется законодательством, на это деньги собираются жителями дома. На ремонт подъездов люди дополнительно собирают средства. Инициатива классная, мы её поддержали. Будем обращаться в федеральный аппарат партии, чтобы нас поддержало и правительство России», — сказал Александр Бречалов.

Он отметил, что это будет программа с понятными алгоритмами подобная программе «Пешеходный Ижевск», когда сами горожане выбирают те тротуары, которые нуждаются в ремонте. Здесь происходит «синхронизация» городского и республиканского бюджетов.

Очень интересным предложением назвал данную инициативу и депутат Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев.

«А самое главное, что оно последовательное и логичное. Партия начинала с городских пространств, потом речь зашла о дворах. Если мы говорим о благоустройстве, комфортной городской среде, то она невозможна, конечно, без нормального и красивого подъезда, с которого начинается любой дом. В данном случае можно сказать, что Удмуртия выступит в качестве пилотного региона, который впервые попробует данный проект», — отметил Андрей Исаев.

Он также поддержал позицию Александра Бречалова — это должен быть народный проект с инициативой, исходящей от самих жителей. Республика и партия со своей стороны готовы разработать механизм реализации программы, определить источники финансирования и запустить её уже в 2022 году.