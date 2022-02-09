Воткинский пруд начали готовить к весеннему паводку

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске началась подготовка городского пруда к прохождению весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба воткинской администрации.

С 10 февраля по 25 марта на водохранилище будет понижаться уровень воды по 1-2 см в сутки. По итогу водная гладь опустится до отметки 89,5 метра Балтийской системы высот.

Жителей предупреждают, что на акватории пруда могут образовываться промывы, лёд станет непрочным, может трескаться и оползать. Горожан просят быть предельно осторожными при выходе на ледовый покров.

Также водосброс с 10 февраля начинается на Ижевском пруду.