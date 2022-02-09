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Воткинский пруд начали готовить к весеннему паводку

13:30, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
Воткинский пруд начали готовить к весеннему паводку
13:30, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
113
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пруды\n#паводок
Фото: ИА «Сусанин»
113
0

В нём постепенно будут понижать уровень воды.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске началась подготовка городского пруда к прохождению весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба воткинской администрации.

С 10 февраля по 25 марта на водохранилище будет понижаться уровень воды по 1-2 см в сутки. По итогу водная гладь опустится до отметки 89,5 метра Балтийской системы высот.

Жителей предупреждают, что на акватории пруда могут образовываться промывы, лёд станет непрочным, может трескаться и оползать. Горожан просят быть предельно осторожными при выходе на ледовый покров.

Также водосброс с 10 февраля начинается на Ижевском пруду. 

13:30, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
113
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пруды\n#паводок