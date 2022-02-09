Благоустройство пустыря между улицами Толстого и Карла Маркса в Глазове могут начать в 2025 году

Глазов. Удмуртия. Благоустройство пустыря в Глазове между улицами Толстого и Карла Маркса планируют начать в 2025-2026 годах. Об этом, как и о других ближайших планах по благоустройству города «Новая жизнь для старого района», рассказал в соцсетях его глава Сергей Коновалов. С вопросом о будущем пустыря обратился Борис Новиков.

«На благоустройство пустыря нужна колоссальная сумма — конкурсного гранта не хватит, поэтому совместно с генеральным директором ЧМЗ Сергеем Чинейкиным, архитекторами и урбанистами составили график реализации основных проектов благоустройства города в привязке к возможным источникам финансирования и рассмотрели их в связке с другими крупными ключевыми проектами», — ответил на вопрос горожанина Сергей Коновалов.

Он пояснил, что благоустройство пустыря рассмотрели комплексно: необходимо сначала в 2023-2024 годах очистить русло Чепцы, которая течёт к северу от пустыря, и поднять песком уровень грунтов на самом пустыре. В итоге само благоустройство планируется начать реализовывать в 2025-2026 годах. Сейчас власти города прорабатывают вопрос об источниках финансирования.

Отметим, что к пустырю с западной стороны примыкает Глазовский горсад. В 2019 году он вошёл в реестр лучших практик благоустройства страны.