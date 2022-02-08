«Глазовский фанерный завод» станет новым резидентом ТОСЭР «Глазов»

Глазов. Удмуртия. Правительство Удмуртии одобрило заявку «Глазовского фанерного завода» на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Глазов». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Заявку направят на согласование в Минэкономразвития России.

«Глазовский фанерный завод» станет уже 11 резидентом ТОСЭР «Глазов». Сейчас там зарегистрировано 10 резидентов с общим объемом инвестиций 378,5 млн рублей.

Предприятие займется глубокой переработкой древесины. Завод будет поставлять качественный высокосортной шпон деревообрабатывающим предприятиям Удмуртии, Кировской области, Тюменской области, республики Башкортостан. Также рассматривается возможность поставки продукции на экспорт.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в проект будет вложено 2,5 млрд рублей. В результате на заводе появятся 104 новых рабочих места.

В 2024 году начнутся строительно-монтажные работы и поставка оборудования. Запуск производства состоится во втором квартале 2025 года, а на проектную мощность завод выйдет в 2026 году.