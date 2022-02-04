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Вывоз снега с улиц частного сектора в Ижевске начнется в марте

11:10, 04 февраля, 2022
Андрей Поносов
Вывоз снега с улиц частного сектора в Ижевске начнется в марте
11:10, 04 февраля, 2022
Андрей Поносов
712
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#Ижевск\n#благоустройство\n#улицы\n#уборка снега
Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo
712
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На расчистке магистралей столицы работают от 120 до 150 единиц техники.

Ижевск. Удмуртия. Снежные массы с улиц частного сектора в Ижевске начнут вывозить в марте. Сейчас основное внимание дорожных служб сосредоточено на уборке магистралей, тротуаров и подъездов к социальным объектам, сообщает пресс-служба администрации города.

Ситуацию прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. «Основная задача дорожников в сильный снегопад – не допустить сбоев движения общественного транспорта и оперативно расчищать подходы к больницам», – подчеркнул градоначальник.

Как пишет пресс-служба муниципалитета со ссылкой на данные сайта pogodaklimat.ru, в январе на территории Ижевска выпало 62 мм осадков, это 190% от месячной нормы. С магистралей столицы на сегодня вывезли 648 тыс. кубометров снега. За всю зиму 2019-2020 года с ижевских улиц вывезли 587 тыс. кубов, за весь прошлый зимний сезон – 856 тыс.

По информации Гидрометцентра республики, в ближайшие дни на территории региона вновь прогнозируется сильный снег. В среднем на уборке дорог и тротуаров в Ижевске в дневные часы планируется задействовать 120 единиц техники, ночью – до 150.

Администрация города убедительно просит автовладельцев не оставлять машины на участках, где намечены работы по уборке и вывозу снега. Перечень таких улиц можно найти в соцсети «ВКонтакте» в группе «Благоустройство г. Ижевска».

11:10, 04 февраля, 2022
Андрей Поносов
712
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#улицы\n#уборка снега