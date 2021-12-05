За прошедшую ночь в Ижевске дорожники использовали 140 тонн противогололедного материала

Центральную площадь посыпают гранитным отсевом.

Ижевск. Удмуртия. Прошедшей ночью коммунальные службы обрабатывали дороги и тротуары Ижевска противогололедным материалом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так как температура воздуха стала ниже 0 градусов, днем 5 декабря дорожные службы продолжают борьбу с гололедицей. В ночную смену они израсходовали 140 тонн противогололедных материалов — Бионорда и Галита А.

На Центральной площади города, в соответствии с техусловиями по эксплуатации покрытия, применяется гранитный отсев. В местах, где проходимость пешеходов выше, насыпано в 2 раза больше гранитной крошки.

Несмотря на это, горожанам советуют быть аккуратными и по возможности отказаться от прогулок, если в этом нет острой необходимости.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что у дорожных предприятий есть достаточный запас противогололедных реагентов. Специальные машины также очищают тротуары, проезды, трассы республики от снега и обрабатывают их от наледи, но на это требуется время.

Оставить обращение для обработки территории от наледи в Ижевске можно можно по телефону единой диспетчерской службы 072 или 998-072.

Напомним, ранее глава Ижевска рассказал, почему в начале зимы на городских дорогах появляется грязь.