Образовавшиеся из-за перепада температур ямы на дорогах Ижевска начали ремонтировать

Рециклеры работали на нескольких улицах города в ночь со 2 на 3 декабря.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Ижевска муниципальные службы начали устранять ямы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Начало декабря Ижевск встретил перепадами температур и повышенной влажностью. В результате на аварийных участках дорог возникли ямы, в которые попадали автомобилисты.

Муниципальные службы в постоянном режиме начали устранять дорожные дефекты. Для этого применяются инертные материалы и литой асфальтобетон, однако гарантия на такой вид работ не распространяется, так как они являются аварийными.

В ночь со 2 на 3 декабря рециклеры — специальные установки для ямочного ремонта — работали на улицах Кирова, Коммунаров, Пушкинской, Ленина, Баранова, Южной набережной, Магистральной и Промышленной.

Сообщить о ямах можно в единую диспетчерскую городского хозяйства по телефону 072 (с мобильного — 998-072).

Напомним, ранее глава Ижевска объяснял, откуда берётся грязь на дорогах в начале зимы.