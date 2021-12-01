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Открытие зимнего сезона в парке Горького в Ижевске перенесли из-за погодных условий

17:00, 01 декабря, 2021
Анна Торхова
Открытие зимнего сезона в парке Горького в Ижевске перенесли из-за погодных условий
17:00, 01 декабря, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки
Фото: twenty20.com
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Праздничные мероприятия запланированы на 11 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Праздничное открытие зимнего сезона в парке Горького в Ижевске перенесли на 11 декабря. Причиной этому стали погодные условия, сообщают Парки Ижевска.

Несмотря на это, 4 декабря парк начнет работать. В выходные прогуляться по нему можно с 12:00 до 23:00, а в будни — с 10:00 до 23:00. Уже в первые декабрьские выходные горожане смогут прокатиться на аттракционах, познакомиться с северными оленями, которые всю зиму будут жить в парках. Также откроются точки общепита. 

Отметим, что впервые за долгие годы парк будет работать весь сезон. Жителей ждут праздники, народные гуляния, мастер-классы и другое.

Напомним, ранее стало известно, что в парке Горького зальют два катка.

17:00, 01 декабря, 2021
Анна Торхова
100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки
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