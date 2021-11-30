В Глазове начали голосовать за ремонт тротуаров

В список вошли объекты, на которые чаще всего жаловались жители города.

Глазов. Удмуртия. В Глазове стартовало голосование за выбор тротуаров, подлежащих ремонту в 2022 году. Об этом сообщил глава северной столицы Удмуртии Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В список вошли 10 наиболее критичных объектов – это те места, на которые чаще всего жаловались жители города последние два года. При выборе учитывалось и наличие поблизости социальных объектов.

Помимо представленных объектов, жители смогут указать свои варианты в комментариях — адреса обследуют и примут по ним решения.

«Кроме результатов голосования учитываем также обращения граждан, наказы депутатов, предписания надзорных органов», — отметил Коновалов.

Отдать свой голос можно на портале Госуслуг до 27 декабря 2021 года. Список объектов, для которых нашлось финансирование, опубликуют весной 2022 года.