Два новых радио начнут вещать в Ижевске

Удмуртия представила каналы от Приволжского федерального округа в федеральном конкурсе.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начнут вещание два новых радиоканала. Об этом сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Удмуртии.

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию 24 ноября подвела итоги федерального конкурса. Она распределила частоты региональным радиостанциям, которые получили право вести эфирное вещание.

На конкурсе Удмуртия представляла Приволжский федеральный округ. Республика показала радиоканалы «Like FM» от ООО «ГПМ Радио» и «Искатель» учредителя ООО «Радио Сеть».

Комиссия решила отдать радиоканалу «Like FM» права вещания на FM-частоте 88,0 МГц в Ижевске. Этот информационно-развлекательный радиоканал рассчитан на широкую молодежную аудиторию, 78% которой люди до 35 лет, среди них 47% слушателей являются мужчинами, 53% — женщинами.

Радио «Искатель» также получило свою FM-частоту в Ижевске — 87,5 МГц. Их целевая аудитория — это мужчины от 25 до 50 лет. На радио в основном вещают на информационно-музыкальные и познавательные темы, рассказывают новости о путешествиях и уникальных географических экспедициях.