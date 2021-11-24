Как действовать, если встретил лося в Удмуртии

Специалисты советуют не подкармливать животных.

Воткинск. Удмуртия. В последнее время жители Воткинска начали замечать на окраинах города прогуливающихся лосей. «Сусанин» решил разобраться, зачем сохатые приходят в город и что ищут.

В Минприроды Удмуртии сообщили, что на окраине Воткинска в Березовском лесу, где были замечены животные, находится лесная полоса, которая является их естественной средой обитания. Лоси привыкли, что в этом лесу постоянно гуляют люди и перестали их бояться, поэтому их выход в город это нормальное явление. Лоси не агрессивные, не бешеные, в них нет ничего опасного, если человек будет вести себя адекватно.

«К лосям лучше не приближаться, это все равно дикое животное и непонятно как оно себя поведет. Лучше просто отойти и дать животным походить, где хочется, все равно они выходят ненадолго и уходят обратно в свою естественную среду», — сообщила заместитель начальника отдела госнадзора охраны и мониторинга объектов животного мира Минприроды Удмуртии Марина Денисова.

Иногда лоси могут повести себя агрессивно из-за страха. Это может случиться, если у животного не будет возможности убежать или оно будет дезориентировано в пространстве и не поймет, куда можно уйти. В таком случае лучше вызвать отдел полиции, МЧС или районных сотрудников Минприроды, чтобы они помогли лосю и загнали его обратно в лес.

Обычным жителям ничего кроме звонка специалистам лучше не предпринимать и держаться от животных подальше. Также нельзя ничем их подкармливать, иначе люди сами приучат лосей выходить в населенные пункты. Эти животные питаются древесной растительностью и побегами, а такого корма в лесу достаточно.