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Новый железнодорожный остановочный пункт «Лесозаводская» открылся в Ижевске

09:40, 23 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Новый железнодорожный остановочный пункт «Лесозаводская» открылся в Ижевске
09:40, 23 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
564
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановка\n#РЖД
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
564
0

Применяемые в его строительстве новейшие технологии использовались в России второй раз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли новый железнодорожный остановочный пункт в районе перекрестка улиц Лесозаводской и Заречного шоссе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Проект реализовали за 38 дней и построили по новейшим технологиям, которые использовали в стране только второй раз. Платформу теперь не нужно подогревать, чтобы убрать наледь. Кроме того, ее можно отодвинуть при капитальном ремонте железнодорожных путей без демонтажа. 

Она выполнена из современных композитных материалов и оборудована специальным антискользящим покрытием, скамейками, навесом, пандусами, ограждением, системой освещения, навигационными указателями, тактильными наземными указателями для слабовидящих пассажиров. Прилегающая к остановочному пункту территория также изменилась — появились асфальтированные пешеходные подходы к платформе и газоны.

Новая остановка соответствует современным стандартам комфорта, надежности и безопасности, а  также будет удобна маломобильным гражданам. С 2015 года жители Ижевска говорили о необходимости этой пассажирской платформы, но решение по поводу ее строительства было принято лишь в марте 2021 года.

Теперь благодаря новому пункту получится соединить дополнительным транспортным сообщением несколько микрорайонов Ижевска и разгрузить общественный транспорт. С 22 ноября в пункте начали останавливаться пригородные поезда: Ижевск — Глазов, Ижевск — Балезино, Ижевск — Ува, Ижевск — Игра. Стоимость проезда на участке Ижевск — остановочный пункт «Лесозаводская» составит 28 руб. Льготы для граждан, установленные в пригородном железнодорожном сообщении, также будут действительны.

Председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов добавил, что в планах на ближайшее время — реконструкция железнодорожной инфраструктуры в Балезино, в том числе увеличение количества и длины путей.

09:40, 23 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
564
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановка\n#РЖД
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