Новый железнодорожный остановочный пункт «Лесозаводская» открылся в Ижевске

Применяемые в его строительстве новейшие технологии использовались в России второй раз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли новый железнодорожный остановочный пункт в районе перекрестка улиц Лесозаводской и Заречного шоссе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Проект реализовали за 38 дней и построили по новейшим технологиям, которые использовали в стране только второй раз. Платформу теперь не нужно подогревать, чтобы убрать наледь. Кроме того, ее можно отодвинуть при капитальном ремонте железнодорожных путей без демонтажа.

Она выполнена из современных композитных материалов и оборудована специальным антискользящим покрытием, скамейками, навесом, пандусами, ограждением, системой освещения, навигационными указателями, тактильными наземными указателями для слабовидящих пассажиров. Прилегающая к остановочному пункту территория также изменилась — появились асфальтированные пешеходные подходы к платформе и газоны.

Новая остановка соответствует современным стандартам комфорта, надежности и безопасности, а также будет удобна маломобильным гражданам. С 2015 года жители Ижевска говорили о необходимости этой пассажирской платформы, но решение по поводу ее строительства было принято лишь в марте 2021 года.

Теперь благодаря новому пункту получится соединить дополнительным транспортным сообщением несколько микрорайонов Ижевска и разгрузить общественный транспорт. С 22 ноября в пункте начали останавливаться пригородные поезда: Ижевск — Глазов, Ижевск — Балезино, Ижевск — Ува, Ижевск — Игра. Стоимость проезда на участке Ижевск — остановочный пункт «Лесозаводская» составит 28 руб. Льготы для граждан, установленные в пригородном железнодорожном сообщении, также будут действительны.

Председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов добавил, что в планах на ближайшее время — реконструкция железнодорожной инфраструктуры в Балезино, в том числе увеличение количества и длины путей.