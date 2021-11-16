Реконструкция второй части спуска к набережной Ижевского пруда начнётся весной 2022 года

Завершить работы планируется к концу августа.

Ижевск. Удмуртия. Второй этап реконструкции эспланады набережной ижевского пруда стартует весной 2022 года. На днях станет известен подрядчик, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Ижевска Анна Серёжникова.



А пока горожане исследуют отреставрированный недавно первый участок ижевской эспланады. Контракт на реконструкцию верхней части спуска был заключён в декабре 2020 года. Подготовка к работам началась в феврале 2021 года, а сами работы в апреле.



Особую сложность, несмотря на небольшие размеры участка, представлял рельеф местности — из-за него техника не могла зайти на объект, поэтому некоторые работы пришлось выполнять вручную.



Итогом стало появление нового пространства, в котором есть детская площадка, озеленение, сходы для маломобильных граждан. На объекте смонтировали 77 светильников, идентичных тем, что расположены на верхней части Центральной площади. Также здесь установили камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный город». Стоимость работ составила 53 млн рублей, однако из-за подорожания стройматериалов он должен был обойтись на 30% дороже.



В следующем году работы на эспланаде продолжатся. Будет выполнена реконструкция улицы Красной — этот участок войдёт в уже новый контракт, на следующий год. Ещё один нереализованный пока проект — амфитеатр. Это связано с дальнейшей реконструкцией моста через улицу Карла Маркса. Его не могли отремонтировать в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», так как он относится к объектам улично-дорожной сети, а не общественным пространствам.



«Тем не менее, проектирование ведётся, проектно-сметную документацию в декабре муниципалитет уже получит. После этого станет известна стоимость работ. Далее будем определять источники финансирования — речь идёт о десятках миллионов рублей», — сказала Анна Серёжникова.



Реконструкция второй части эспланады от улицы Красной до улицы Максима Горького начнётся уже весной. Ориентировочно работы закончат к концу августа. В оформлении будет использоваться тот же концепт, что и на других частях Центральной площади и эспланады.