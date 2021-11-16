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Ижевск вошёл в число городов с благоприятной экологической обстановкой

10:10, 16 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Ижевск вошёл в число городов с благоприятной экологической обстановкой
10:10, 16 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#экология
Фото: ИА «Сусанин»
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Столица Удмуртии заняла десятое место.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошёл в топ городов с благоприятной экологической обстановкой. Об этом пишет RT

Аналитики из сервиса по поиску работы составили рейтинг российских городов с хорошей и не очень экологией. Он основан на ответах 31,7 тыс. респондентов из 37 городов России. 

Самым благоприятным городом опрошенные назвали Тюмень — 74% голосов. Соседняя от Ижевска столица — Казань — заняла третье место, за неё голосовали 72%. Располагающиеся рядом с Удмуртией Набережные Челны — четвёртое, 68%. Пермь заняла 7 место — 65%, у более северного соседа — Кирова — тоже 65%. Ижевск оказался на 10 месте с результатом 63%. 

Городами с плохой экологией назвали, например, Новокузнецк (20%), Челябинск (30%), Омск (42%) и другие. 

10:10, 16 ноября, 2021
Андрей Бирюков
361
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#экология
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