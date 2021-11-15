Остановку «Технопарк» в Ижевске переименуют на «Банк ПСБ»

Название на указателе остановочного пункта будет изменено.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске остановка «Технопарк» на улице Воткинское шоссе сменит название. Постановление о переименовании опубликовано на сайте администрации Ижевска.

Комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов решила изменить старое название на «Банк ПСБ».

Акционерному обществу «ИПОПАТ» и муниципальному предприятию «ИжГорЭлектроТранс» рекомендовали заменить указатели на остановке. Также необходимо изменить наименование в аудиозаписи для трансляции в салонах общественного транспорта.