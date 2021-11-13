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С 15 ноября автобусы в Ижевске начнут останавливаться у ТЦ «Мой порт»

11:30, 13 ноября, 2021
Анна Торхова
С 15 ноября автобусы в Ижевске начнут останавливаться у ТЦ «Мой порт»
11:30, 13 ноября, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановка\n#ИПОПАТ
Фото: ИА «Сусанин»
289
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Новый остановочный комплекс оборудовали между остановками «Улица Димитрова» и «Улица Авангардная».

Ижевск. Удмуртия. С понедельника, 15 ноября, автобусы начнут высаживать и забирать пассажиров на новой остановке «Торговый центр «Мой порт» на улице Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.
Там будут останавливаться маршруты № 12, 22, 27, 79. 
Напомним, еще одна остановка между «Улица Димитрова» и «Улица Авангардная» по направлению в центр города появилась по просьбе посетителей торгового центра и работников ближайших магазинов.
Ранее в ИжГЭТ сообщили, что с 8 ноября там начали останавливаться троллейбусы №2 и №14.
11:30, 13 ноября, 2021
Анна Торхова
289
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановка\n#ИПОПАТ
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