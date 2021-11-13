С 15 ноября автобусы в Ижевске начнут останавливаться у ТЦ «Мой порт»

Новый остановочный комплекс оборудовали между остановками «Улица Димитрова» и «Улица Авангардная».

Ижевск. Удмуртия. С понедельника, 15 ноября, автобусы начнут высаживать и забирать пассажиров на новой остановке «Торговый центр «Мой порт» на улице Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Там будут останавливаться маршруты № 12, 22, 27, 79.

Напомним, еще одна остановка между «Улица Димитрова» и «Улица Авангардная» по направлению в центр города появилась по просьбе посетителей торгового центра и работников ближайших магазинов.

Ранее в ИжГЭТ сообщили, что с 8 ноября там начали останавливаться троллейбусы №2 и №14.