В Ижевске запустили опрос о необходимости пешеходной улицы

Горожан спрашивают о необходимости такого объекта и предлагают озвучить варианты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь вернулись к обсуждению создания пешеходной туристической улицы. Опрос запустило в соцсетях министерство транспорта Удмуртии.

«В целях развития туризма в Ижевске предложено организовать пешеходную улицу по типу улицы Баумана в Казани», — говорится в сообщении.

При положительном ответе ижевчанам предлагают в комментариях указать, какую именно улицу города они бы хотели видеть только пешеходной.