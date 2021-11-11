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В Ижевске запустили опрос о необходимости пешеходной улицы

09:40, 11 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
В Ижевске запустили опрос о необходимости пешеходной улицы
09:40, 11 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
925
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#городская среда
Фото: @arzik2
925
0

Горожан спрашивают о необходимости такого объекта и предлагают озвучить варианты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь вернулись к обсуждению создания пешеходной туристической улицы. Опрос запустило в соцсетях министерство транспорта Удмуртии.

«В целях развития туризма в Ижевске предложено организовать пешеходную улицу по типу улицы Баумана в Казани», — говорится в сообщении.

При положительном ответе ижевчанам предлагают в комментариях указать, какую именно улицу города они бы хотели видеть только пешеходной.

09:40, 11 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
925
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#городская среда
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