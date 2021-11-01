Аллею Ветеранов в Ижевске продлили до улицы 40 лет Победы

Дополнительно на ней высадили 36 деревьев.

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска Аллею Ветеранов продлили до улицы 40 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

30 октября на ней высадили еще 14 молодых берез и 22 рябины.

Саму аллею заложили в честь 35-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны 367 артиллерийского полка резерва Главного Командования и ученики школы №16. С 2018 года эта территория благоустраивается: там установили ограждение, выложили брусчаткой тротуар, установили новые светильники и урны и начали работы по озеленению территории.

Совет ветеранов Устиновского района попросил депутатов города в содействии продления аллеи. Дополнительная зеленая зона должна стать тем местом, где молодые семьи смогут проводить время с детьми, а люди старшего поколения прогуливаться на свежем воздухе.

Продление аллеи получилось реализовать благодаря совместной работе депутатов от федерального до муниципального уровней и активных граждан. Они финансово помогли разработать и реализовать проект озеленения и высадили несколько деревьев.